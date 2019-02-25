Додон допустил роспуск избранного накануне парламента Молдавии
Молдавский президент Игорь Додон на брифинге заявил, что будет настаивать на роспуске парламента и новых выборах, если партии не смогут договориться о создании парламентской коалиции. Слова Додона передает РИА «Новости».
«Если партии, я подчеркиваю партии, а не партия и отдельные депутаты, после признания выборов законными не смогут договориться о создании коалиции, то я буду настаивать на роспуске парламента», — сказал Додон.
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Он отметил, что в этом случае он также будет настаивать на проведении досрочных выборов.
Ранее стало известно, что на выборах в Молдавии победила Партия социалистов Республики Молдова с результатом в 31,35% голосов. На втором месте оказался блок ACUM с результатом 26,39% голосов.