Мэй сыграла в Египте в бильярд с итальянским премьером
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сыграла с коллегой из Италии Джузеппе Конте в бильярд в Египте. Об этом Конте рассказал в твиттере.
Отмечается, что Мэй попросила Конте показать как нужно играть в бильярд.
«Иначе я буду безнадежна», — добавила Мэй.
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После этого британский премьер-министр взяла в руки кий, а ее итальянский коллега стал ей показывать некоторые приемы.
Уточняется, что премьеры сыграли в бильярд в рамках саммита стран Европейского союза и Лиги арабских государств в Египте.
Ранее сообщалось, что названа новая дата голосования по Brexit.
Let's play pool @theresa_may �� pic.twitter.com/TdVRMWTlCB— GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 24 февраля 2019 г.