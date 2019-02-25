Мэй сыграла в Египте в бильярд с итальянским премьером

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сыграла с коллегой из Италии Джузеппе Конте в бильярд в Египте. Об этом Конте рассказал в твиттере.

Отмечается, что Мэй попросила Конте показать как нужно играть в бильярд.

«Иначе я буду безнадежна», — добавила Мэй.

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После этого британский премьер-министр взяла в руки кий, а ее итальянский коллега стал ей показывать некоторые приемы.

Уточняется, что премьеры сыграли в бильярд в рамках саммита стран Европейского союза и Лиги арабских государств в Египте.

Ранее сообщалось, что названа новая дата голосования по Brexit.