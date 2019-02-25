ЕС призвал избежать военной интервенции в Венесуэлу
Представитель дипслужбы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что ЕС считает необходимым избежать сценария военной интервенции в Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Наша позиция в том, что нужно избежать любой военной интервенции», — сказала Косьянчич.
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По ее словам, ЕС намерен продолжить работу по созданию условий для политического решения кризиса в Венесуэле.
Ранее сообщалось, что правительство Германии призвало президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от насилия.