В Раде хотят побороться за возвращение Януковича в страну

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Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко предложила направить запрос в Минюст, чтобы вернуть в страну обвиняемого в госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает РИА «Новости».

Суд в Киеве 24 января вынес приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.

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По словам Геращенко, необходимо узнать направлен ли России запрос относительно экстрадиции Януковича.

Ранее сообщалось, что на Украине задержан по подозрению в госизмене экс-глава Генштаба времен Януковича.