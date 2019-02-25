В МИД России прокомментировали санкции США против КНДР
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что США не стоит требовать от КНДР полного выполнения всего и только потом решать стоит ли уменьшать санкционное давление, передает ТАСС.
Лавров напомнил, что до этого в Северной Корее пообещали перестать заниматься испытаниями и запусками, а в ответ на это американская сторона предложила «экономические вещи, в которых Северная Корея была заинтересован».
»[У них] была договоренность, что не будет больше новых санкций», — добавил Лавров.
Однако многие уверены, что эта договоренность все равно бы рухнула, отметил министр.
«В итоге [договоренность] была заморожена [КНДР], потому что после того, как обо всем условились, включая необъявление новых санкций, такие санкции были объявлены американцами... В общем, это было сверх того, о чем договорились», — дополнил Лавров.
Лавров подчеркнул, что нельзя требовать полного выполнения всего от Пхеньяна и лишь потом думать, облегчить ли санкционное давление.
Уточняется, что об этом лавров рассказал в ходе российско-вьетнамской конференции.
Ранее Лавров рассказал о бесперспективности ультиматумов США.