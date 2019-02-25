Лавров рассказал о бесперспективности ультиматумов США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что США уже поняли бесперспективность ультиматумов в переговорах с КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, подобные действия США в отношении Северной Кореи не сработают.

Он также добавил, что для решения ситуации вокруг КНДР необходим поэтапный подход.

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Лавров подчеркнул, что данных подход должен включать позитивные действия США в ответ на позитивные действия КНДР.

Ранее Лавров заявил, что Вашингтон проводит консультации с Москвой по ситуации вокруг Северной Кореи.