Лавров рассказал о бесперспективности ультиматумов США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что США уже поняли бесперспективность ультиматумов в переговорах с КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, подобные действия США в отношении Северной Кореи не сработают.
Он также добавил, что для решения ситуации вокруг КНДР необходим поэтапный подход.
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Лавров подчеркнул, что данных подход должен включать позитивные действия США в ответ на позитивные действия КНДР.
Ранее Лавров заявил, что Вашингтон проводит консультации с Москвой по ситуации вокруг Северной Кореи.