Помпео не впечатлили слова Путина о нацеливании вооружений России на США

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Американский госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не считает серьезными предупреждения президента России Владимира Путина по поводу последствий выхода Вашингтона из договора РСМД и размещения американских вооружений в Европе, передает ТАСС.

По словам Помпео, российский лидер давал пустые угрозы.

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«Это определенно является громкими словами», — добавил Помпео.

Помпео уверен, что это «Россия нарушила этот договор», поэтому США могут не нести никаких обязательств, прописанных в этом соглашении.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Сергей Лавров засомневался в интеллектуальных способностях американской элиты.

Также Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что США сами нарушают договор РСМД, помимо выхода из него, а другие страны им «подхрюкивают».