Помпео не впечатлили слова Путина о нацеливании вооружений России на США
Американский госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не считает серьезными предупреждения президента России Владимира Путина по поводу последствий выхода Вашингтона из договора РСМД и размещения американских вооружений в Европе, передает ТАСС.
По словам Помпео, российский лидер давал пустые угрозы.
«Это определенно является громкими словами», — добавил Помпео.
Помпео уверен, что это «Россия нарушила этот договор», поэтому США могут не нести никаких обязательств, прописанных в этом соглашении.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Сергей Лавров засомневался в интеллектуальных способностях американской элиты.
Также Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что США сами нарушают договор РСМД, помимо выхода из него, а другие страны им «подхрюкивают».