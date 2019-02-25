Трамп назвал вероятное место саммита с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом он написал в своем твиттере.

По словам американского лидера, это связано со значительным прогрессом в переговорах Вашингтона и Пекина по вопросу о торговле. По итогам саммита Трамп рассчитывает заключить торговое соглашение с Китаем.

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«Учитывая то, что стороны добились дополнительного прогресса, мы будем планировать мой саммит с президентом Си [Цзиньпином] в Мар-о-Лаго для заключения соглашения. Очень хорошие выходные для США и Китая!» — написал Трамп.

Ранее американский лидер сообщил, что откладывает сроки повышения торговых пошлин на товары из Китая.