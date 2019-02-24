США анонсировали «конкретные шаги» по ситуации в Венесуэле

Вице-президент США Майкл Пенс в понедельник, 25 февраля, в Колумбии объявит о «конкретных шагах» по ситуации с доставкой гуманитарной помощи в Венесуэлу, сообщат Reuters.

Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США.

«Вице-президент объявит о конкретных шагах. Вы должны ожидать, что он объявит ясные действия завтра», — сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что президент Колумбии прибыл на границу с Венесуэлой после столкновений.