В Молдавии проверяют информацию о подкупе избирателей из Приднестровья

ЦИК Молдавии просит полицию проверить поступившие сообщения о подкупе избирателей из Приднестровья, заявила председатель Центризбиркома Алина Руссу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, ЦИК получил сообщения по поводу организованной перевозки жителей Приднестровья для участия в голосовании, а также о попытках вмешательства со стороны наблюдателей.

Реклама

В Молдавии проходят парламентские выборы.

Голосование впервые проходит по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.