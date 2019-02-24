Названа тема переговоров Путина с Нетаньяху в Москве
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, о чем будет беседовать президент России Владимир Путин с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Путин с Нетаньяху обсудит вопросы сирийского урегулирования, а также обстановку в мире.
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Ранее сообщалось, что Нетаньяху позвонил Путину на фоне несостоявшегося визита.
Также оппозиция Израиля обрушилась на Нетаньяху после отмены визита в Россию.