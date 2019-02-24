Премьер Чехии заявил, что Евросоюз не справился с ситуацией в Сирии

Премьер Чехии Андрей Бабиш считает, что Евросоюз не справился с ситуацией в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Бабиш отметил, что с точки зрения международной политики ЕС не смог повлиять на все происходящее в Сирии.

«Де-факто мы, как Европа, в Сирии покинули позиции... [Мы] не смогли реализовать наше влияние», — подчеркнул Бабиш.

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Ранее сообщалось, что более 20 человек погибли при взрыве в Сирии.

Также Сирия обвинила коалицию США в преступлениях против человечности.