В Госдуме прокомментировали попытку доставить гумпомощь в Венесуэлу

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Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал попытку переправить гумпомощь в Венесуэлу «срежиссированным сценарием США». Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Чепы, это была попытка «дестабилизации» по плану американской стороны. Гуманитарную помощь использовали как способ проникновения специально обученных людей.

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«С гумпомощью с территории Колумбии [было] несколько сотен специальных людей, которые как бы сопровождают эту миссию. Они должны совершать, наверное, какие-то действия на территории Венесуэлы дальше», — подчеркнул Чепа.

Ранее сообщалось, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, получил зарубежную гумпомощь для Венесуэлы. Также грузовик с гумпомощью сожгли на венесуэльской границе.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.