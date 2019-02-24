Лавров засомневался в интеллектуальных способностях американской элиты

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Министр иностранных дел Сергей Лавров пожаловался на то, ему трудно оценить интеллектуальные способности некоторых членов американской элиты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что такое заявление он сделал в эфире передачи «Москва.Кремль.Путин».

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«Мне уже очень трудно оценивать интеллектуальные способности некоторых членов американской элиты, о которых сказал президент», — подчеркнул Лавров.

Как отмечается, так глава МИДа ответил на вопрос о том, что должно последовать после того, как в США «посчитают» дальность и скорость российского вооружения, которое страна вынуждена будет создать в ответ на выход американской стороны из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

С таким предложением к США обратился российский президент Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию. Он также рассказал, каким будет ответ на размещение ракет США в Европе.