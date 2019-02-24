Лавров засомневался в интеллектуальных способностях американской элиты
Министр иностранных дел Сергей Лавров пожаловался на то, ему трудно оценить интеллектуальные способности некоторых членов американской элиты. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что такое заявление он сделал в эфире передачи «Москва.Кремль.Путин».
«Мне уже очень трудно оценивать интеллектуальные способности некоторых членов американской элиты, о которых сказал президент», — подчеркнул Лавров.
Как отмечается, так глава МИДа ответил на вопрос о том, что должно последовать после того, как в США «посчитают» дальность и скорость российского вооружения, которое страна вынуждена будет создать в ответ на выход американской стороны из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
С таким предложением к США обратился российский президент Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию. Он также рассказал, каким будет ответ на размещение ракет США в Европе.