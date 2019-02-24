Пушков: Мадуро продолжат испытывать на прочность

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что противники венесуэльского президента Николаса Мадуро будут и дальше испытывать его на прочность. Об этом он написал в твиттере.

Пушков считает, что пока противоборствующая сторона не смогла найти слабости президента.

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«Власть Мадуро выглядит прочнее, чем могло показаться, а армия надежнее, чем рассчитывали его противники», — отметил Пушков.

Мадуро проверяли на дорогах, когда противники попытались прорвать границу Венесуэлы посредством гумпомощи, добавил сенатор.

Однако Пушков попросил Мадуро не расслабляться, ведь, по его мнению, «это лишь первые раунды».

Ранее Мадуро заверил, что на «много лет» останется лидером Венесуэлы.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.