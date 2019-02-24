Поклонская рассказала, сколько дел на нее завели в Киеве

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила, что за последние пять лет на нее на Украине завели девять уголовных дел. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что все уголовные производства открыла украинская Генеральная прокуратура.

По словам Поклонской, уже пять лет прокуратура Украины пытается скоординировать девять уголовных производств и довести их до какого-нибудь результата.

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«Совсем скоро случится наш общий с Генеральной прокуратурой Украины юбилей», — отметила Поклонская.

Она добавила, что уголовные дела касались оценки ее деятельности по формированию крымской прокуратуры, пресечению деятельности экстремистских и террористических группировок на полуострове.

«И даже за то, что вывезла на лечение в Москву 38 тяжелобольных детей с Донбасса», — заключила Поклонская.

Поклонская подчеркнула, что ей не стыдно ни за один из результатов работы.

Ранее Поклонская высказалась о скандале из-за слов претенденток на «Евровидение» о Крыме.