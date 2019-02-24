МИД: Россия продолжит обеспечивать Вьетнам современным вооружением

Россия планирует продолжить обеспечивать Вьетнам современным вооружением. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, вьетнамско-российские отношения во многом строятся на военно-техническом сотрудничестве.

«Мы готовы продолжать удовлетворять потребности Вьетнама в современных вооружениях для обеспечения безопасности страны, ее суверенитета», — добавил Лавров.

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Кроме того, отношения Москвы и Ханоя, по мнению министра, очень важны.

«Мы очень довольны нашими отношениями, ценим их и видим, что наши вьетнамские друзья отвечают нам взаимностью», — заключил Лавров.

Уточняется, что глава МИД дал интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу Phoenix.

Ранее сообщалось, что Россия планирует подписать соглашения о ЗСТ с пятью странами.