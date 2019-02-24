В МИД России заявили о готовности к конструктивному диалогу с США
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в стране готовы к конструктивной беседе с американской стороной на основе равноправия и взаимной выгоды, передает ТАСС.
Лавров отметил, что Россия не планирует вести с США диалог по принципу «учителя и ученика».
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«Так нельзя разговаривать ни с одной страной, тем более с Россией», — добавил Лавров.
По словам Лаврова, диалог двух стран возможен только, если беседа будет строиться на основе взаимных интересов и выгоды.
Уточняется, что глава МИДа дал интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу Phoenix.
Ранее Лавров рассказал, возможен ли договор на условиях Японии в обмен на инвестиции.