Лавров прокомментировал ситуацию с американскими ПРО в Японии

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Глава российского МИДа Сергей Лавров отреагировал на сообщения о размещении американской системы противоракетной обороны (ПРО) в Японии, передает ТАСС.

По словам Лаврова, размещение системы ПРО США в Японии отрицательно повлияет на российско-японские отношения.

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Лавров отметил, что это создает риски и для России, и для КНР.

Уточняется, что глава МИДа дал интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу Phoenix.

Ранее Лавров рассказал, возможен ли договор на условиях Японии в обмен на инвестиции.