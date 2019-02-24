Лавров прокомментировал ситуацию с американскими ПРО в Японии
Глава российского МИДа Сергей Лавров отреагировал на сообщения о размещении американской системы противоракетной обороны (ПРО) в Японии, передает ТАСС.
По словам Лаврова, размещение системы ПРО США в Японии отрицательно повлияет на российско-японские отношения.
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Лавров отметил, что это создает риски и для России, и для КНР.
Уточняется, что глава МИДа дал интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу Phoenix.
Ранее Лавров рассказал, возможен ли договор на условиях Японии в обмен на инвестиции.