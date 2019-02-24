Лавров заявил о полном отсутствии условий для заключения договора с Японией

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на данный момент условия для взаимоприемлемого заключения мирного договора с Японией полностью отсутствуют. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что японские власти постоянно делают акцент на том, что они «вот-вот добьются результата» на переговорах с российской стороной.

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«Если вы наблюдаете за тем, какую реакцию это вызывает в России, то знаете, что опросы общественного мнения показывают, насколько неправильно действовать так, как поступают наши японские коллеги, пытаясь навязать некое свое видение этого решения», — отметил Лавров.

Глава МИДа добавил, Москва готова работать над достижением соглашения, которое устроит обе стороны.

«Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью», — заключил Лавров.

Уточняется, что глава МИДа дал интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу Phoenix.

Ранее Лавров рассказал, возможен ли договор на условиях Японии в обмен на инвестиции.