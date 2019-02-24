Глава ХСС заявил, что Россия не должна быть на «скамье штрафников»

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Премьер федеральной земли Бавария (ФРГ), председатель партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер заявил, что Россия не должна быть на «скамье штрафников», ведь она часть мировой политики. Об этом он рассказал Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зедер уточнил, что Бавария всегда была настроена на диалог с российской стороной.

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«Москве не место на скамье штрафников, несмотря на то что Россия, разумеется, также способствовала ухудшению отношений с Западом», — добавил Зедер.

Он недоумевает, почему транспортировка российского газа по трубопроводу через Украину должна быть надежнее прямых поставок из России в Германию.

Кроме того, Зедер поддержал возведение газопровода «Северный поток — 2».

Ранее сообщалось, что избран новый лидер ХСС.