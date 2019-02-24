Лавров высказался о предстоящей встрече Трампа и Ким Чен Ына

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Вашингтон консультируется с Москвой по поводу предстоящего саммита США — КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия поддерживает нормализацию отношений между этими странами.

«Не буду делать из этого секрета: представители США, которые отвечают за подготовку саммита, консультируются с нами», — отметил Лавров.

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Глава МИДа добавил, что Москва также находится в постоянном контакте с представителями КНДР.

«Искренне желая помочь, высказываем наши рекомендации в отношении того, как можно было бы двигаться к результатам», — заключил Лавров.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИДа Мария Захарова пожелала успеха саммиту Трампа и Ким Чен Ына.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет 27-28 февраля во вьетнамском Ханое.