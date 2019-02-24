Лавров высказался о предстоящей встрече Трампа и Ким Чен Ына
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Вашингтон консультируется с Москвой по поводу предстоящего саммита США — КНДР. Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия поддерживает нормализацию отношений между этими странами.
«Не буду делать из этого секрета: представители США, которые отвечают за подготовку саммита, консультируются с нами», — отметил Лавров.
Глава МИДа добавил, что Москва также находится в постоянном контакте с представителями КНДР.
«Искренне желая помочь, высказываем наши рекомендации в отношении того, как можно было бы двигаться к результатам», — заключил Лавров.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИДа Мария Захарова пожелала успеха саммиту Трампа и Ким Чен Ына.
Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет 27-28 февраля во вьетнамском Ханое.