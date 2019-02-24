В МИД Венесуэлы обвинили Помпео в желании начать войну с Каракасом

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Глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса заявил, что американский госсекретарь Майк Помпео поджег машину, доставляющую стране гумпомощь, для того, чтобы начать войну. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам венесуэльского министра, Помпео хотел обмануть весь мир, но операция сорвалась.

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«Помпео ... считает, что обманет мир с помощью грузовика, подожженного в Колумбии его же агентами… Помпео и его наемные убийцы отчаянно ищут повод для войны», — добавил Арреаса.

Ранее сообщалось, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, получил зарубежную гумпомощь для Венесуэлы. Также грузовик с гумпомощью сожгли на венесуэльской границе.