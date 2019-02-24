Лавров рассказал, возможен ли договор на условиях Японии в обмен на инвестиции

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Министр иностранных дел Сергей Лавров опроверг поступающие из Токио сигналы о том, что после подписания мирного договора в Россию начнет поступать огромное количество инвестицией со стороны Японии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это не то, о чем Москва договаривалась с японской стороной.

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«Периодически нам посылают сигналы о том, что, как только мирный договор будет подписан на японских условиях, на нас посыплется манна небесная в виде японских инвестиций. Это не то, о чем договаривались», — отметил Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу Phoenix.

Он добавил, что российско-японский диалог будет продолжаться.

«Видим много перспективного...У нас есть неплохие совместные экономические проекты», — подчеркнул Лавров.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что японским властям следует определиться с употреблением терминов «незаконная оккупация» Россией и «исконные территории» Японии.