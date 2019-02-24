Власти Колумбии объявили о закрытии границы с Венесуэлой

Глава миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер Сармьенто заявил, что власти страны приняли решение закрыть частично границу с Венесуэлой в департаменте Северный Сантандер после столкновений при попытке ввоза гумпомощи, передает РИА «Новости»

«Как последствия беспорядков, которые сегодня произошли на различных контрольных пунктах здесь в департаменте Северный Сантандер, вызванных мирной попыткой доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу, господин президент принял решение закрыть контрольно-пропускные пункты на 24 и 25 февраля», — заявил Крюгер.

По словам Крюгера, подобные меры предназначены для того, чтобы оценить ущерб, нанесенный властями президента Венесуэлы Николаса Мадуро инфраструктуре, а также чтобы понять, какие меры необходимо предпринять, чтобы «26 февраля граница могла функционировать в штатном режиме».