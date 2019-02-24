Ким Чен Ын выехал во Вьетнам для встречи с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян на поезде для участия во втором по счету саммите с президентом США Дональдом Трампом, который пройдет во вьетнамском Ханое 27-28 февраля, передает РИА «Новости».

«Спецпоезд с уважаемым высшим руководителем при горячих проводах кадров партии, правительства, силовых ведомств во второй половине 23-го дня отправился с Пхеньянского вокзала», — отмечается в сообщении.

Северокорейского лидера в поездке сопровождают заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль, который отвечает за переговорный процесс по ядерной тематике с США; глава МИД КНДР Ли Ён Хо, заместитель председателя ЦК ТПК, начальник международного отдела Ли Су Ён и министр народных вооруженных сил Но Гван Чхоль. В составе делегации также сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.