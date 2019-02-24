Гуайдо примет участие в заседании Группы Лимы

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом страны, анонсировал свое участие в заседании Группы Лимы в столице Колумбии Боготе, передает РИА «Новости».

«В понедельник я буду участвовать во встрече Группы Лимы, чтобы встретиться с президентами стран региона и вице-президентом США Майком Пенсом для обсуждения возможных дипломатических действий и сотрудничества», — заявил Гуаидо.

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По решению Верховного суда Венесуэлы, с января Гуаидо запрещен выезд из страны, однако в пятницу он на вертолете прибыл в Колумбию.

По словам Гуаидо, это стало возможным благодаря поддержке вооруженных сил.