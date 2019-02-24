Глава Колумбии приказал вернуть грузовики с гуманитарной помощью

Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что колумбийский лидер Иван Дуке отдал приказ о возвращении грузовиков с гуманитарной помощью для народа Венесуэлы, передает РИА «Новости».

«Были приняты меры по прямому указанию президента [Ивана] Дуке. Приоритетом для правительства Колумбии является защита людей в приграничной зоне, и поэтому грузовики возвращаются», — заявил он.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки прокомментировал сообщения о поджоге венесуэльскими силовиками трех грузовиков с гуманитарной помощью на границе с Колумбией.