Мюллер запросил 22 года заключения для Манафорта

Спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что в деле бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа — Пола Манафорта нет смягчающих обстоятельств и ему грозит до 22 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

«Манафорт демонстрирует много факторов, отягчающих приговор, и никаких надежных смягчающих факторов… Ничего в воспитании, школьном образовании, юридическом образовании, или семейных, или финансовых обстоятельствах не смягчает его виновности», — говорится в обвинительной записке.

Сторона обвинения предлагает по этому делу назначить Манафорту наказание от 210 до 262 месяцев заключения, то есть примерно от 17 до 22 лет.