Белый дом отреагировал на поджог грузовиков с гумпомощью на границе с Колумбией

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки прокомментировал сообщения о поджоге венесуэльскими силовиками трех грузовиков с гуманитарной помощью на границе с Колумбией.

«Мадуро и его головорезы решили сжечь и уничтожить жизненно важную гуманитарную помощь, предназначенную для народа Венесуэлы, вместо того, чтобы позволить Гуаидо и его команде доставить ее из Колумбии», — написал он в твиттере.

По словам представителя Белого дома, подобными действиями президент Венесуэлы Николас Мадуро «доказал свою нелегитимность и бесчеловечность».