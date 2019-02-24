Болтон пригрозил Венесуэле санкциями

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил Венесуэле новыми санкциями. Об этом он написал в твиттере.

«У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить гражданское население и пропустить гуманитарную помощь; или столкнуться с еще большими санкциями и изоляцией», — написал Болтон.

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Ранее советник президента США Джон Болтон потребовал от военных Венесуэлы допустить гуманитарную помощь в республику.

По его словам, ВС Венесуэлы должны «выполнить свой долг» по защите граждан страны.