Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые назначил женщину, принцессу Риму бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд, на пост посла в США, gthtlftn РИА «Новости»/

«Назначается на пост посла в США в ранге министра принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд», — отмечается в указе.

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Принцесса Рима является дочерью принца Бандара, который был главой саудовской дипмиссии в Вашингтоне в течение 22 лет — с 1983 по 2005 годы. До назначения на должность посла в США она занимала пост представителя главы Генеральной федерации спорта.

Ранее женщина впервые была избрана спикером парламента в Иракском Курдистане.