Венесуэла дала дипломатам Колумбии сутки на выезд из страны

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МИД Венесуэлы обязал дипломатов Колумбии покинуть страну в течение суток, передает РИА «Новости».

Уточняется, что министерство дало «срок в 24 часа с публикации этого сообщения».

По мнению МИД, США и Колумбия, организовали пропагандистское шоу на венесуэльско-колумбийской границе, нарушив нормы ООН, и подвергли риску мир в стране.

Ранее сообщалось, что власти Колумбии намерены как можно скорее обеспечить отъезд своих дипломатов из Венесуэлы после заявления венесуэльского президента Николаса Мадуро о разрыве отношений с Боготой.