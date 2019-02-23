Колумбия отзывает дипломатов из Венесуэлы

Власти Колумбии намерены как можно скорее обеспечить отъезд своих дипломатов из Венесуэлы после заявления венесуэльского президента Николаса Мадуро о разрыве отношений с Боготой, передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Колумбии.

По его словам, это делается в целях сохранения жизни дипломатов и обеспечения их безопасности.

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Подчеркивается, что Богота будет стремиться организовать отъезд своих дипломатических чиновников «как можно скорее».

Также глава МИД Колумбии Ольмеса Трухильо заявил, что власти страны признают президентом не действующего главу государства Николаса Мадуро, а оппозиционного лидера страны Хуана Гуайдо.

Ранее сообщалось, что Мадуро объявил о разрыве дипотношений с Колумбией.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.