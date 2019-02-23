Мадуро назвал дьяволом с лицом ангела президента Колумбии

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал дьяволом своего колумбийского коллегу Ивана Дуке, передает ТАСС.

Данное заявление он сделал во время выступления на митинге своих сторонников, который проходит 23 февраля в Каракасе.

«У него лицо ангела. Но я бы потрепал его за щеки и сказал: «Ты дьявол, Иван Дуке, и ты не справишься с Венесуэлой»... Вон отсюда, дьявол, вон, сатана!» — сказал Мадуро.

Ранее сообщалось, что Мадуро разорвал дипломатические отношения с Колумбией.