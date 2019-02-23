Мадуро назвал дьяволом с лицом ангела президента Колумбии
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал дьяволом своего колумбийского коллегу Ивана Дуке, передает ТАСС.
Данное заявление он сделал во время выступления на митинге своих сторонников, который проходит 23 февраля в Каракасе.
«У него лицо ангела. Но я бы потрепал его за щеки и сказал: «Ты дьявол, Иван Дуке, и ты не справишься с Венесуэлой»... Вон отсюда, дьявол, вон, сатана!» — сказал Мадуро.
Ранее сообщалось, что Мадуро разорвал дипломатические отношения с Колумбией.