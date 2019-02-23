Мадуро разорвал отношения с Колумбией

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Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Колумбией и высылает часть колумбийских дипломатов из страны. Об этом сообщает Reuters.

«Терпение подошло к концу, это больше не может продолжаться, мы больше не можем мириться с тем, что территория Колумбии используется для атак на Венесуэлу», — сказал Мадуро.

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Президент подчеркнул, что из-за этого ему пришлось разорвать политические и дипломатические отношения с «фашистским» правительством Колумбии. Он отметил, что колумбийская дипмиссия покинет Венесуэлу в течение 24 часов.

Ранее сообщалось, что Венесуэла отправила военных на границу с Колумбией.