Мадуро заверил, что на «много лет» останется лидером Венесуэлы
Венесуэльский президент Николас Мадуро на фоне протестов заявил, что он намерен оставаться лидером Венесуэлы и будет управлять страной «много лет». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прямую трансляцию выступления Мадуро.
«Я тверд, как никогда, прочен как это дерево, управляя страной сейчас и в течение многих лет», — сказала Мадуро.
При этом отмечается, что во время данного заявления Мадуро постучал по трибуне.
Ранее сообщалось, что «живая цепь» доставит гумпомощь в Венесуэлу из Колумбии.
23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.