Globo: грузовик с гумпомощью для Венесуэлы вернулся в Бразилию
Первый грузовик с гуманитарной помощью для Венесуэлы не смог пересечь границу страны с Бразилией, передает ТАСС со ссылкой на бразильский телеканал Globo.
По имеющимся данным, в настоящее время в приграничном бразильском городе Пакарайма остаются два грузовика с гуманитарной помощью для Венесуэлы.
При этом ранее лидер венесуэльской оппозиции заявил о том, что грузовики с гумпомощью въехали на территорию Венесуэлы. Globlo пояснил, что грузовик доехал лишь до того места, где военные Венесуэлы выставили оцепление, но автомобили не пустили в страну, и им пришлось вернуться на территорию Бразилии.
Ранее сообщалось, что венесуэльские пограничники применили слезоточивый газ на границе с Колумбией.
23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.