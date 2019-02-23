Гуайдо: грузовик с гумпомощью прибыл в Венесуэлу

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Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил, что машины с первой партией гуманитарной помощи въехали на территорию Венесуэлы со стороны Бразилии. Об этом он написал в своем твиттере.

«Внимание, Венесуэла! Мы официально заявляем, что первая партия гуманитарной помощи уже пересекла нашу границу с Бразилией» — сообщил Гуайдо.

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Это событие оппозиционер назвал «огромным достижением».

Ранее Гуайдо рассказал о бегстве венесуэльских чиновников в Турцию.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.