Гуайдо: грузовик с гумпомощью прибыл в Венесуэлу
Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил, что машины с первой партией гуманитарной помощи въехали на территорию Венесуэлы со стороны Бразилии. Об этом он написал в своем твиттере.
«Внимание, Венесуэла! Мы официально заявляем, что первая партия гуманитарной помощи уже пересекла нашу границу с Бразилией» — сообщил Гуайдо.
Это событие оппозиционер назвал «огромным достижением».
Ранее Гуайдо рассказал о бегстве венесуэльских чиновников в Турцию.
23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.