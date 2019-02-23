Гуайдо рассказал о бегстве венесуэльских чиновников в Турцию

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Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил, что ряд высокопоставленных чиновников Венесуэлы прикинули страну и направились в Турцию. Об этом он написал в своем твиттере.

«Мы идем с тоннами помощи, в то время как узурпаторский режим сегодня имеет только убийства на Боливаре, солдат, которые их не признают, и высокопоставленных чиновников, которые его осуждают или уже уехали в Турцию» — сообщил Гуайдо.

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В другом твите он назвал тех, кто препятствует попадению гумпомощи в страну, «дезертирами, которые предают наш народ».

Ранее сообщалось, что режим Мадуро согласился принять гумпомощь из ЕС.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.