«Вассальное государство СССР»: глава МИД Британии о Словении

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Британский министр иностранных дел Джереми Хант во время официального визита в Словению заявил, что южноевропейское государство долгое время было «советским вассальным государством», пишет The Guardian.

После этого Хант подчеркнул, что Великобритания «очень гордится» демократическими переменами, которые произошли в Словении за последние 30 лет, отметив вступление страны в Евросоюз (ЕС) и НАТО.

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В издании добавили, что спикер Национального собрания Словении Милан Брглез оскорбился этими словами и заявил, что ожидает от граждан и властей «немедленной реакции на оскорбление государства и граждан».

Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел Словении Миро Цераром сохранение санкций в отношении России.