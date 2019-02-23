«Вассальное государство СССР»: глава МИД Британии о Словении
Британский министр иностранных дел Джереми Хант во время официального визита в Словению заявил, что южноевропейское государство долгое время было «советским вассальным государством», пишет The Guardian.
После этого Хант подчеркнул, что Великобритания «очень гордится» демократическими переменами, которые произошли в Словении за последние 30 лет, отметив вступление страны в Евросоюз (ЕС) и НАТО.
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В издании добавили, что спикер Национального собрания Словении Милан Брглез оскорбился этими словами и заявил, что ожидает от граждан и властей «немедленной реакции на оскорбление государства и граждан».
Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел Словении Миро Цераром сохранение санкций в отношении России.