Гуайдо получил зарубежную гумпомощь для Венесуэлы

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Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, прибыл на государственную границу Венесуэлы с колумбийской стороны, где ему была передана гуманитарная помощь, передает РИА «Новости».

По имеющимся данным, вместе с ним на границу также приехал президент Колумбии Иван Дуке. Он призвал власти Венесуэлы пустить в страну гумпомощь. Дуке подчеркнул, что попытки помешать доставке помощи являются покушением на права человека.

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Отмечается, что Гуайдо с января текущего года запрещен выезд за пределы Венесуэлы. По словам оппозиционера, добраться на границу и попасть в Колумбию ему помогли венесуэльские вооруженные силы.

Ранее Гуайдо отказался считать предателями бегущих за границу военных Венесуэлы.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.