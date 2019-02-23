СМИ: Ким Чен Ын на бронепоезде въехал в Китай
Поезд, который, как предполагается, перевозит северокорейского лидера Ким Чен Ына пересек китайскую границу на пути во Вьетнам. Об этом сообщает японский телеканал NHK.
Отмечается, что поезд совершил остановку в китайском пограничном городе Даньдун. По данным NHK, поезд Ким Чен Ына встретили красной ковровой дорожкой и усиленной охраной.
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27-28 февраля во вьетнамском Ханое пройдет встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом.