Порошенко поздравил украинцев с «забытым» Днем защитника Отечества

<img src="//img.gazeta.ru/files3/395/12092395/AP_18340503006602-pic905-895x505-29027.jpg">

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления во Львове выразил мнение, что украинцы уже «забыли», какой праздник отмечается 23 февраля, сообщает телеканал NewsOne.

Президент отметил, что отмена Дня защитника Отечества (на Украине этот праздник был переименован и перенесен на 14 декабря) является одним из шагов для обновления страны.

Реклама

«Сегодня — 23 февраля. Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл», — заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что «изменения» в «новой Украине» осуществляются с помощью «маленьких-маленьких составляющих».

Ранее сообщалось, что украинцы массово ищут в сети картинки с поздравлениями на 23 февраля.