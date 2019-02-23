Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом
Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился на своем бронепоезде с железнодорожного вокзала Пхеньяна в Ханой на предстоящую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС дипломатический источник, который пожелал остаться анонимным.
По его словам, это произошло примерно в 17.00 по местному времени (11.00 мск).
«Ожидается, что весь путь до столицы Вьетнама лидер КНДР проделает по железной дороге транзитом через Китай», — добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Трампа будут охранять более 200 сотрудников американской секретной службы во время встречи с Ким Чен Ыном во Вьетнаме.
Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет 27-28 февраля во вьетнамском Ханое. Мероприятие должно состояться в правительственном гостевом доме.