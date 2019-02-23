Трампа будут охранят более 200 тайных агентов во Вьетнаме

Президента США Дональда Трампа будут охранять более 200 сотрудников американской секретной службы во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме, пишет VnExpress.

Отмечается, что охрану американского лидера доставят во Вьетнам на четырех самолетах.

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Ранее сообщалось, что Трамп будет передвигаться на «Звере» во Вьетнаме.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет 27-28 февраля во вьетнамском Ханое.

Отмечается, что мероприятие должно состояться в правительственном гостевом доме в центральном Ханое.