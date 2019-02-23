NYT: экс-адвокат Трампа заявил о возможных нарушениях в его семейном бизнесе
Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн сообщил федеральным прокурорам информацию о возможных нарушениях в семейном бизнесе американского лидера. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
Как отмечается, он также передал сведения о финансировании предвыборного комитета Трампа.
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В издании не уточнили, о каких именно нарушениях в бизнесе Трампа идет речь. Также неясно, посчитали ли прокуроры информацию Коэна достоверной, и собираются ли они ее использовать. Однако если показания экс-адвоката Трампа сочтут ценными, ему могут уменьшить тюремный срок.
Ранее сообщалось, что Трамп пытался вмешаться в расследование дела Коэна.