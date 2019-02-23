Порошенко пожаловался на не ответившего ему Путина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/241/11886241/RTX309W4-pic905-895x505-31525.jpg">

Украинский президент Петр Порошенко рассказал о неудачной попытке телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире Fox News.

По словам украинского лидера, последний раз он попытался дозвониться до Путина 25 ноября.

Реклама

«Я позвонил ему спросить «что происходит?» и он не ответил», — сказал Порошенко.

Он добавил, что Путину, вероятно, было «нечего сказать».

Ранее Путин объяснил отказ общаться с Порошенко.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.