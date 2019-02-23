Помпео рассказал, в каких странах США хотят смены власти

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Американский госсекретарь Майкл Помпео рассказал, где еще Соединенные Штаты намерены добиться смены власти. Его интервью телеканалу Telemundo размещено на сайте Госдепа.

По его словам, США намерены действовать так же, как действуют на территории Венесуэлы, на Кубе и в Никарагуа.

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«Я надеюсь, что в каждой из этих стран граждане понимают, что иго авторитаризма, которое было им навязано, не является необходимым», — сказал Помпео.

Он добавил, что американский народ окажет им поддержку при смене власти.

Ранее Bloomberg узнал о новых мерах США после свержения Мадуро.