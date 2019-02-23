Небензя призвал Совбез ООН к немедленной реакции в случае провокации в Венесуэле

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Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что в случае провокации на венесуэльской территории Совбезу ООН нужно будет незамедлительно отреагировать. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Небензи, американская сторона может устроить провокацию в Венесуэле и для этого использовать доставку гумпомощи на территорию страны.

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«Если что-то случится, то Совет Безопасности должен немедленно отреагировать», — сказал Небензя.

Ранее Небензя раскритиковал проект резолюции США по Венесуэле.