Небензя призвал Совбез ООН к немедленной реакции в случае провокации в Венесуэле

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что в случае провокации на венесуэльской территории Совбезу ООН нужно будет незамедлительно отреагировать. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Небензи, американская сторона может устроить провокацию в Венесуэле и для этого использовать доставку гумпомощи на территорию страны.

Реклама

«Если что-то случится, то Совет Безопасности должен немедленно отреагировать», — сказал Небензя.

Ранее Небензя раскритиковал проект резолюции США по Венесуэле.